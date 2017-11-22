Порошенко запустил судебную реформу

22.11.2017, 16:01

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", которым вводятся новые правила судебного процесса в разных видах судопроизводстве, а также вносятся некоторые изменения в правила уголовного процесса.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, данный законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов. Это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет, которое призвано привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой.

Отмечается, что нормы данного закона расширяют способы судебной защиты и средства доказывания в судебном процессе, обеспечивают его открытость и прозрачность, добросовестность пользования процессуальными правами, компенсацию судебных расходов, разумные сроки рассмотрения дел и правовую определенность. Также предусмотрено внедрение системы "электронного суда", которая упростит коммуникацию с судом и уменьшит расходы на содержание судебной системы.

Верховная Рада приняла законопроект No. 6232 о судебной реформе 3 октября. Его поддержали 234 народных депутата. А уже 4 октября несколько парламентариев зарегистрировали проект постановления об отмене результатов этого голосования. Правда, данная инициатива поддержки у большинства парламентариев не нашла.

Тем временем в Национальном антикоррупционном бюро призвали президента ветировать принятые изменения в Уголовный процессуальный кодекс, поскольку они значительно усложняют расследование уголовных дел. Об этом сообщают "Факты и комментарии".