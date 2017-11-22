Госаудитслужба нашла 28 млрд грн тендерных нарушений

22.11.2017, 16:39

В Украине с нарушениями проводится около половины тендеров. Об этом в эфире "Эспрессо" заявила председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова.

По ее словам Госаудитслужба за 10 месяцев 2017 г. проверила свыше 2,5 тыс. тендерных процедур на 38,6 млрд грн.

"Мы установили, что из объема в более чем 2,5 тыс. процедур почти половина проведена с нарушениями законодательства. Соответственно, на 27,9 млрд грн были нарушения законодательства закупок", - сообщила Гаврилова.

Как сообщалось ранее, суд подтвердил, что Укрзалізниця, проведя тендерную закупку, переплатила 92 млн за дизтопливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.