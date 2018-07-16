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Ситуация в зоне АТО - карта на 16.07.2018
16.07.2018, 13:39
Источник:
Информационно-аналитический центр СНБО
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Обзор основных событий дня
обновлено в 13:39
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