Сайт Минобразования Украины атаковали хакеры

26.12.2016, 14:13

Хакеры устроили Ddos-атаку на сайт Министерства образования и науки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, сама атака была совершена в выходные, однако сайт не работает до сих пор. "К сожалению, сайт Министерства образования и науки Украины по техническим причинам временно не работает. Извините за неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить работу ресурса", - говорится на странице министерства в Facebook.

6 декабря, неизвестные злоумышленники взломали сайт Государственной казначейской службы. Не отвечал на запросы и сайт Минфина. Из-за хакерской атаки на органы Министерства финансов у Госказначейства были проблемы с полноценным выполнением платежей. В ведомстве утверждали, что атаку осуществляли профессионалы.

13 декабря хакерской атаке подвергся и сайт Министерства обороны Украины.

После этого также была осуществлена кибератака на сайты Министерства инфраструктуры Украины и Государственной авиационной службы.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заверил, что хакерские атаки на сайты украинских государственных органов, которые происходили в течение последнего времени, координировались из России. Об этом сообщает ТСН.