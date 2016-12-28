Зубко: Для перепланировки жилья не нужно получать разрешения

28.12.2016, 13:54

Правительственным постановлением мы упростили Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.

Отныне владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с собственником, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания правительства.

Вице-премьер-министр отметил, что после завершения указанных работ ввода объекта в эксплуатацию также не требуется.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.