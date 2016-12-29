Покупатель Константиновской ГЭС перечислил в госбюджет 64 миллиона за приватизацию энергообъекта

29.12.2016, 17:00

Покупатель Константиновской гидроэлектростанции (Николаевская область) киевская компания "Альтген" перечислила в государственный бюджет 64 миллионов гривень по договору купли-продажи энергообъекта с Фондом государственного имущества Украины.

Об этом сообщила пресс-служба фонда. "Альтген", покупатель Константиновской ГЭС, в полном объеме перечислил средства за объект приватизации в государственный бюджет", - отметила пресс- служба.

Фонд госимущества 24 ноября на аукционе продал столичной компании "Альтген" Константиновскую ГЭС за 64 миллионов гривень, что в 4,6 раза больше стартовой цены объекта. В торгах участвовали 16 инвесторов.

Компания "Альтген" создана в 2015 году в Киеве. Основным ее видом деятельности является производство электроэнергии.

Константиновская ГЭС входит в состав структуры энергоснабжения "Николаевоблэнерго". Об этом сообщает УНИАН.