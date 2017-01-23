Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка объявили о создании IT-компанию

23.01.2017, 11:31

Экс-топ-менеджеры ПриватБанка Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский решили основать IT-компанию. Об этом в Facebook написал бывший директор по информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет.

"Будем заниматься предоставлением ИТ-услуг украинским и зарубежным банкам", - сообщил он.

"Будем заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, Интернет-банкинг и т. д.", - уточнил Дубилет.

Он сообщил, что новая компания будет называться - Fintech Band. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.