Сборная Украины по футзалу сыграла вничью в первом матче с Испанией

29.01.2017, 12:16

В Киеве состоялся первый из двух товарищеских матчей сборной Украины против чемпиона Европы и одной из сильнейших команд мира - Испании, который завершился вничью, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинцы открыли счет в матче благодаря точному удару Белоцерковца на 11-й минуте. Однако, Хоселито Фернандес сравнял счет на 13-й минуте.

Украина - Испания - 1:1. Голы: Белоцерковец (11) - Хоселито Фернандес (13)

Украина: Иваняк - Журба, Д. Сорокин, Бондарь, Белоцерковец - Ник. Грицина, Мих. Грицына, Шотурма, Разуванов - Волянюк

Испания: Хуанхо (Фабио, 21) - Ортис, Адольфо, Рафа Усин, Давид Гарсия - Бебе, Пола, Алекс, Хоселито Фернандес - Толра, Айкардо

Предупреждения: Журба (33), Д. Сорокин (36) - Хоселито Фернандес (33). Удаление: Разуванов (38)

На 38-й минуте Рафа Усин (Испания) не реализовал 10-метровый (вратарь). Об этом сообщает УНИАН.