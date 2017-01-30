"Шахтер" домашние матчи в 2017 году будет играть в Харькове

30.01.2017, 15:12

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) подписал договор с ОСК "Металлист" о проведении всех домашних матчей еврокубков, премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Все затраты по уходу за газоном ОСК "Металлист" возьмет на себя "Шахтер". Команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.

"Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе есть много болельщиков "Шахтера". Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами", - сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

23 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" на ОСК "Металлист" встретится с "Сельтой" (Виго).

Через несколько дней после матча с испанцами "Шахтер" в рамках 19-го тура премьер-лиги примет в Харькове полтавскую "Ворсклу". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.