WikiLeaks опубликовала компромат на кандидатов в Президенты Франции Фийона и Ле Пен

01.02.2017, 11:00

WikiLeaks опубликовала около 4800 документов, касающихся деятельности двух участников президентской гонки во Франции - кандидата от консервативной партии "Республиканцы" Франсуа Фийона и лидера ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter сегодня, 1 февраля.

"Из наших архивов: 1138 документов по кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен", - говорится в первом сообщении.

"3630 документов из наших архивов по кандидату в Президенты Франции Франсуа Фийону", - сказано во втором сообщении. Прямые ссылки ведут на страницу Wikileaks, где в прямом доступе выложены все файлы с документами.

Ранее СМИ писали о скандалах, разгоревшихся вокруг двух кандидатов, принадлежащих к правому флангу. Франсуа Фийона обвинили в том, что, будучи депутатом парламента, он устроил свою жену в качестве ассистентки, и она получала зарплату, не выполняя при этом никаких обязанностей. Это якобы стоило бюджету 900 тысяч евро. Прокуратура Франции уже начала предварительное расследование в связи с обвинениями в коррупции.

Марин Ле Пен уличили в нецелевом использовании средств Европарламента. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством установило, что она фиктивно наняла своими помощниками в Европарламенте двух сотрудников "Национального фронта" и незаконно выплачивала им зарплату из средств этого законодательного органа.

Теперь Марин Ле Пен должна будет вернуть Европарламенту 340 тысяч евро. В противном случае политику урежут сумму выплат, положенных ей как евродепутату, до полного погашения задолженности. Французские органы юстиции также ведут расследование по этому вопросу. Об этом сообщает Deutsche Welle.