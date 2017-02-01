Международные гуманитарные организации консолидируют усилия для помощи пострадавшим в Авдеевке

01.02.2017, 11:15

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц состоялась встреча руководства Министерства с представителями международных гуманитарных организаций, миссией ООН в Украине и представителями стран-доноров относительно предоставления гуманитарной помощи Украине в связи с объявлением чрезвычайного положения в городе Авдеевка.

31 января Министерством совместно с Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (OCHA) инициирована встреча с представителями международных гуманитарных организаций в Украине и представителями стран-доноров относительно срочного предоставления помощи гражданам, которые оказались в гуманитарном кризисе в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, которые контролирует Российская Федерация.

На встрече речь шла об организации и способах отправки помощи пострадавшим и восстановлении объектов и инфраструктуры.

"Мы находимся на постоянной связи со всеми международными организациями, которые готовы оказать помощь Авдеевке", - отметил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер.

В частности, гуманитарные организации готовы срочно доставить в пункты обогрева необходимое оборудование, медикаменты для оказания первой медицинской помощи, продукты питания, питьевую воду и свечи.

Кроме этого, на встрече речь шла об обеспечении генераторами мощностью 110 и 200 кВт. Представитель службы ГСЧС сообщил, что необходимое оборудование может быть доставлено в течение нескольких часов.

Представители Министерства берут на себя вопросы координации с органами власти и будут информировать о потребностях гражданского населения.

На встрече также присутствовал координатор подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш. "Мы понимаем, в чем заключается кризис, и знаем, что надо делать. Этот кризис и его последствия завтра (01.02.2017) будут обсуждаться в Минске. Мы будем говорить о пострадавших в результате обстрелов и последствиях обострения кризиса", - подчеркнул Тони Фриш.

Ранее Министерством направлен запрос в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям относительно срочного предоставления генераторов в г. Авдеевка Донецкой области.

Инф. Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

