Минобороны: В Авдеевке развернуты полевые кухни и палатки для обогрева мирного населения

01.02.2017, 11:20

В связи с обострением ситуации в Авдеевке Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с руководителями силовых структур и уточнил задачи по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению города, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

На выполнение поручения Президента Украины в связи с обострением ситуации в районе Авдеевки военнослужащие Вооруженных Сил оказывают помощь мирному населению: развернуты зимние палатки, полевые кухни, пункты обогрева для мирного населения.

Одними из первых на помощь пришли военнослужащие подразделений гражданско- военного сотрудничества, которые вошли в оперативный штаб по урегулированию ситуации. Сейчас военнослужащие сопровождают ремонтные группы и налаживают инфраструктуру города.

Также военнослужащие Гражданско-военного сотрудничества уже направили в Авдеевку более двух тонн гуманитарной помощи, продовольственных товаров и бытовой химии.

Развернуты 4 полевые кухни и палатки для обогрева мирного населения, также пострадавшим направлены запасы питьевой воды и медикаменты. Продолжается работа по доставке генераторов и газовых баллонов, плит для приготовления пищи.

Инф. Министерства обороны Украины.