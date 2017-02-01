Кистион и Посол США Йованович обсудили процесс реформирования НАК "Нафтогаз Украины"

01.02.2017, 11:34

Состоялась встреча вице-премьер-министра Владимира Кистиона и Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Мари Йованович. Стороны обсудили основные аспекты сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере энергетики.

Владимир Кистион отметил, что Украина высоко ценит практическую помощь правительства США в развитии сотрудничества в этой отрасли с целью повышения энергетической независимости Украины и диверсификации источников энергоснабжения, привлечения инвестиций и прогрессивных технологий, осуществления необходимых реформ и т. д.

Наибольшее внимание в рамках встречи было уделено вопросу реформы корпоративного управления. Вице-премьер-министр проинформировал американскую сторону относительно конкретных результатов деятельности правительства в осуществлении этой реформы, в частности, на примере НАК "Нафтогаз Украины". Владимир Кистион рассказал об изменениях, внесенных в Устав НАК "Нафтогаз Украины", которые направлены на сбалансирование отношений между "НАК "Нафтогаз" и дочерними компаниями, внедрение новых механизмов принятия управленческих решений.

Он также отметил, что в рамках Рабочей группы по вопросам ускорения реформы НАК "Нафтогаз Украины" ведется активная работа по разработке законопроекта, который позволит внедрить лучшие мировые стандарты корпоративного управления. Кроме того, Вице-премьер отметил, что все проекты нормативно- правовых документов разрабатываются в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

Мари Йованович в свою очередь задекларировала готовность американской стороны оказывать экспертную помощь в процессе приведения украинского законодательства в сфере корпоративного управления в соответствие с современными международными стандартами.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.