В Верховной Раде введен пилотный проект электронной аккредитации для СМИ

01.02.2017, 12:00

На официальном сайте Верховной Рады Украины введен пилотный проект электронной аккредитации для СМИ.

Начиная с шестой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва, представители СМИ смогут аккредитоваться на разовые события, нажав кнопку "Аккредитация" на верхней строчке официального сайта http://www.rada.gov.ua/ и заполнив соответствующие разделы формы.

Постоянная карточка аккредитации действительна до окончания срока созыва парламента и является пропуском на все публичные мероприятия Верховной Рады Украины, если это указано в анонсе события.

В случае отсутствия постоянной аккредитации при заполнении формы необходимо выберать событие, на которое нужно аккредитоваться.

Для представителей СМИ без постоянной карточки аккредитации в раздел "Дополнительная информация" необходимо вставить ссылку на ресурс, где содержатся скан-копии следующих документов: информация о СМИ, заявка от СМИ, паспортные данные журналиста (первая, вторая страницы), пресс-карта. Таким ресурсом может быть Google.doc, Fex.net или другой. Эти данные можно также отправить по электронной почте сотрудникам пресс-службы.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.