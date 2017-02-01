01.02.2017, 12:05

ПриватБанк 31 января провел погашение кредитов рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на сумму 2,385 млрд. грн. и выплатил 216 млн. грн. процентов.

Как сообщила заместитель председателя правления банка Галина Пахачук, на сегодня общий объем рефинансирования, предоставленного банку, составляет 15,516 млрд. грн.

Начиная с 2014 года, общий объем кредитов рефинансирования, предоставленного НБУ ПриватБанку, составил 55,5 млрд. грн. Из них по состоянию на 1 февраля 2017 года банком погашено 41,1 млрд. грн., также банк выплатил 13,6 млрд. грн. процентов за пользование средствами регулятора.

Соломенский районный суд Киева 31 января обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать уголовное производство по подозрению в совершении главой НБУ Валерией Гонтаревой уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 364 и ст. 191 УК, в связи с выдачей ПриватБанку рефинансирования на 15 млрд. грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.