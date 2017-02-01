"Газпром" сократил объемы прокачки газа по "Северному потоку" и его восточной магистрали OPAL

01.02.2017, 12:07

"Газпром" с 1 февраля сократил объем поставок газа по "Северному потоку" и его восточному отводу OPAL. Как сообщают СМИ со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов, уменьшение подачи вызвано судебным запретом, наложенным по иску польской газовой компании PGNiG.

Польская сторона выступила с протестом в Европейском суде и суде Дюссельдорфа против договоренности "Газпрома" с Еврокомиссией о максимальном использовании OPAL. В иске компании PGNiG говорится, что данная договоренность навредит загрузке ее транзитных магистралей. В ответ "Газпром" подал заявку в Европейский суд, попросив включить его в процесс в качестве заинтересованной стороны.

В конце 2016 года Европейский суд обратился к Еврокомиссии и PGNiG с просьбой предоставить информацию о влиянии OPAL на региональное газоснабжение. В ответ польская сторона заявила, что на время рассмотрения иска решение Брюсселя о максимальном использовании "Газпромом" мощностей OPAL приостанавливается.

Несмотря на снижение объемов поставок по "Северному потоку", российский газовый концерн не намерен увеличивать транзит через Украину. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте также

Читайте также

 
 
 