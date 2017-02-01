Компания Apple отчиталась о рекордной за всю свою историю выручке

01.02.2017, 12:19

Компания Apple отчиталась о рекордной за всю свою историю квартальной выручке. Согласно отчетности, поступления от продаж за последние три месяца прошлого года составили $78,4 млрд.

По словам генерального директора Apple Тима Кука, за четвертый квартал минувшего года Apple продала больше смартфонов iPhone, чем когда-либо прежде.

Всего в период с октября по конец декабря 2016 года компания продала 78,29 млн. смартфонов iPhone. В 2015 году за аналогичный период было продано 74,78 млн. смартфонов Apple.

По данным компании, рекордной оказалась и выручка от продаж компьютеров Mac и "умных часов" Apple Watch, а также от продажи ряда сервисов Apple.

За несколько часов после представления отчетности за последний квартал 2016 года акции Apple выросли в цене на 3%.

На iPhone приходится традиционно примерно две трети всех доходов Apple. В начале сентября 2016 года компания представила новые версии своего смартфона - iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

На протяжении трех предыдущих кварталов выручка Apple падала - в основном из-за роста конкуренции со стороны китайских производителей и падения спроса на продукцию компании в Китае.

В апреле 2016 года компании Apple впервые с 2003 года пришлось сообщить о падении выручки.

Ранее стало известно, что Тим Кук получил в прошедшем финансовом году зарплату и бонусы на общую сумму $8,85 млн. - на $1,55 млн. меньше, чем годом ранее. Зарплаты и бонусы всех руководителей высшего звена Apple были урезаны из-за снижения показателей по продажам и прибыли. Об этом сообщает ВВС.