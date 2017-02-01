Журналиста Лойко вызвали в в следственное управление Москвы из-за выставки о войне на Донбассе

01.02.2017, 15:04

Журналиста Сергея Лойко вызвали в следственное управление Москвы по делу о якобы содержащейся в его работах пропаганде запрещенной в России украинской организации "Правый сектор".

В полученной им повестке говорится, что обращение поступило от депутата муниципального округа Якиманка по фамилии Захаров и связано с выставкой "Прямой взгляд", на которой были представлены работы Лойко и журналиста Александра Васюковича. По этому заявлению была проведена проверка. Лойко предписано явиться в следственное управление до 16 февраля.

В конце сентября 2016 года в Сахаровский центр, где проходила выставка "Прямой взгляд", пришла группа людей, назвавших себя "ополченцами Донбасса". Они требовали закрыть экспозицию, попытались развязать драку, в то время, как снаружи развернули свой плакат представители прокремлевского Национально-освободительного движения. За день до этого неизвестный облил красной краской представленные на выставке фотографии, посвященные вооруженному конфликту на территории Украины.

Сотрудница Сахаровского центра рассказала, что среди людей, которые тогда требовали закрыть выставку Лойко и Васюковича, был депутат по фамилии Захаров. Об этом сообщает "Радио Свобода".