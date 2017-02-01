Киевское "Динамо" подписало контракт с сербским защитником Александаром Пантичем

01.02.2017, 15:43

Футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с сербским защитником Александаром Пантичем, сообщает официальный сайт клуба.

Детали о сроках контракта и другие подробности на разглашаются.

Александар Пантич родился 11 апреля 1992 года в городе Аранджеловац. Воспитанник футбольной школы клуба "Партизан".

На профессиональном уровне дебютировал в мае 2011 года в составе белградского "Рада". Выступая за "Рад", провел 26 матчей в сербской Суперлиге. 31 августа 2012 года Пантич подписал контракт на один сезон с белградской "Црвеной Звездой". За этот сезон он сыграл 13 матчей в чемпионате Сербии. В 2013 году Пантич перебрался на Пиренейский полуостров, заключив контракт с "Вильярреалом", в составе которого за сезон 2013/2014 провел 9 игр. Впоследствии он преимущественно выступал за другие клубы Примеры на правах аренды: в сезоне 2014/2015 - за "Кордобу" (29 матчей), в сезоне 2015/2016 - за "Эйбар" (20 матчей), в сезоне 2016/2017 - за "Алавес" (2 матча).

Еще в составе "Рада" дебютировал в еврокубках, в квалификации Лиги Европы 2011/2012, сыграл 3 матча.

Александар выступал за юношескую и молодежную сборные Сербии, вызывался в национальную.

Новичок украинской команды примет участие во втором тренировочном сборе "Динамо" в Испании. Об этом сообщает УНИАН.