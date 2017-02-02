Этот день в истории: 2 февраля

Предлагаем дайджест основных событий и дат 2 февраля.
1238 - войском татарского хана Батыя захвачена и разрушена Москва.
1386 - во время общего съезда шляхты в Люблине литовский князь Ягайло избран королём Польши под именем Владислава II.
1536 - испанец Педро Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы город Буэнос-Айрес - нынешнею столицу Аргентины.
1461 - война Алой и Белой розы: убедительная победа Йорков в битве при Мортимерс-Кросс.
1626 - коронован Карл I - король Англии, Шотландии и Ирландии из династии Стюартов.
1653 - Новый Амстердам (нынешний Нью-Йорк) получил городские права.
1704 - умер Гийом Франсуа Лопиталь, французский математик, автор первого учебника по математическому анализу, маркиз.
1754 - родился Шарль Морис де Талейран-Перигор, французский политик и дипломат, занимавший пост министра иностранных дел при трёх режимах, начиная с Директории и кончая правительством Луи-Филиппа.
1801 - заключен мирный договор между Австрией и Францией в Люневиле.
1802 - родился Жан Батист Буссенго, французский химик, один из основоположников научной агрохимии.
1812 - родился Евгений Гребёнка, украинский и русский писатель, автор романа "Чайковский" и романса "Очи чёрные".
1870 - агентство "Рейтер", подписав договор с двумя другими агентствами, первым в мире покрыло сетью получения информации все страны мира.
1887 - в США впервые официально праздновали День сурка.
1882 - родился Джеймс Джойс, ирландский писатель.
1901 - родился Яша Хейфец, американский скрипач.
1904 - родился Валерий Чкалов, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
1907 - умер Д.И.Менделеев, русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, воздухоплаватель, приборостроитель.
1920 - Тартуский мирный договор - государственная знаменательная дата Эстонской Республики. День независимости Эстонии.
1926 - родился Валери Жискар д’Эстен, французский государственный и общественный деятель, Президент Франции (1974-1981).
1927 - родился Стэн Гетц, американский джазовый саксофонист.
1932 - начало работы Женевской конференции по разоружению 1932-35 с участием 63-х государств.
1935 - Леонард Килер, сотрудник лаборатории научных методов раскрытия преступлений при Северо-западном Университете, протестировал первый полиграф.
1935 - родился Е.П.Велихов, физик-теоретик, академик РАН, президент Российского научного центра "Курчатовский институт".
1940 - умер В.Э.Мейерхольд, режиссёр, актёр, педагог, народный артист РСФСР, один из реформаторов театра.
1942 - умер Даниил Хармс (Ювачёв), советский писатель и поэт.
1943 - капитуляция немцев под Сталинградом. Окончание Сталинградской битвы.
1944 - поднялся в воздух первый серийный Мессершмитт Me.163.
1946 - Михаил Калинин подписал указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова вошли в состав СССР.
1956 - впервые в мире проведены испытания стратегической ракеты (Семиполатинск, СССР).
1962 - состоялся парад планет, в котором участвовали семь из восьми планет Солнечной системы.
1970 - в Мюнхене впервые произошла операция по трансплантации нерва.
1993 - Вацлав Гавел стал первым президентом независимой Чехии.
1999 - Уго Чавес стал президентом Венесуэлы.
2009 - выведен на околоземную орбиту исследовательский и телекоммуникационный спутник Ирана "Омид" ("Надежда"), первый запущенный самостоятельно.
2014 - умер Филип Сеймур Хоффман, американский актёр, обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус".
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.