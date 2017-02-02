Этот день в истории: 2 февраля

02.02.2017, 09:34

Предлагаем дайджест основных событий и дат 2 февраля.

1238 - войском татарского хана Батыя захвачена и разрушена Москва.

1386 - во время общего съезда шляхты в Люблине литовский князь Ягайло избран королём Польши под именем Владислава II.

1536 - испанец Педро Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы город Буэнос-Айрес - нынешнею столицу Аргентины.

1461 - война Алой и Белой розы: убедительная победа Йорков в битве при Мортимерс-Кросс.

1626 - коронован Карл I - король Англии, Шотландии и Ирландии из династии Стюартов.

1653 - Новый Амстердам (нынешний Нью-Йорк) получил городские права.

1704 - умер Гийом Франсуа Лопиталь, французский математик, автор первого учебника по математическому анализу, маркиз.

1754 - родился Шарль Морис де Талейран-Перигор, французский политик и дипломат, занимавший пост министра иностранных дел при трёх режимах, начиная с Директории и кончая правительством Луи-Филиппа.

1801 - заключен мирный договор между Австрией и Францией в Люневиле.

1802 - родился Жан Батист Буссенго, французский химик, один из основоположников научной агрохимии.

1812 - родился Евгений Гребёнка, украинский и русский писатель, автор романа "Чайковский" и романса "Очи чёрные".

1870 - агентство "Рейтер", подписав договор с двумя другими агентствами, первым в мире покрыло сетью получения информации все страны мира.

1887 - в США впервые официально праздновали День сурка.

1882 - родился Джеймс Джойс, ирландский писатель.

1901 - родился Яша Хейфец, американский скрипач.

1904 - родился Валерий Чкалов, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.

1907 - умер Д.И.Менделеев, русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, воздухоплаватель, приборостроитель.

1920 - Тартуский мирный договор - государственная знаменательная дата Эстонской Республики. День независимости Эстонии.

1926 - родился Валери Жискар д’Эстен, французский государственный и общественный деятель, Президент Франции (1974-1981).

1927 - родился Стэн Гетц, американский джазовый саксофонист.

1932 - начало работы Женевской конференции по разоружению 1932-35 с участием 63-х государств.

1935 - Леонард Килер, сотрудник лаборатории научных методов раскрытия преступлений при Северо-западном Университете, протестировал первый полиграф.

1935 - родился Е.П.Велихов, физик-теоретик, академик РАН, президент Российского научного центра "Курчатовский институт".

1940 - умер В.Э.Мейерхольд, режиссёр, актёр, педагог, народный артист РСФСР, один из реформаторов театра.

1942 - умер Даниил Хармс (Ювачёв), советский писатель и поэт.

1943 - капитуляция немцев под Сталинградом. Окончание Сталинградской битвы.

1944 - поднялся в воздух первый серийный Мессершмитт Me.163.

1946 - Михаил Калинин подписал указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова вошли в состав СССР.

1956 - впервые в мире проведены испытания стратегической ракеты (Семиполатинск, СССР).

1962 - состоялся парад планет, в котором участвовали семь из восьми планет Солнечной системы.

1970 - в Мюнхене впервые произошла операция по трансплантации нерва.

1993 - Вацлав Гавел стал первым президентом независимой Чехии.

1999 - Уго Чавес стал президентом Венесуэлы.

2009 - выведен на околоземную орбиту исследовательский и телекоммуникационный спутник Ирана "Омид" ("Надежда"), первый запущенный самостоятельно.

2014 - умер Филип Сеймур Хоффман, американский актёр, обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус".

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.