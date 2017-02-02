ГСЧС: Жителей Авдеевки обеспечили водой, теплом и горячим питанием, эвакуировано 149 человек

02.02.2017, 09:57

Ситуация в разрушенной обстрелами Авдеевке по состоянию на 8:00 утра 2 февраля полностью контролируемая, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тысяч человек, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети - 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха - 15-17 градусов тепла", - говорится в сообщении спасателей.

Водоснабжение города осуществляется по графику из резерва. По словам сотрудников ГСЧС, для обеспечения подачи воды на насосной станции Авдеевки установлена электростанция спасательной службы мощностью 200 кВт. Также в течение вчерашнего дня спасатели совместно с работниками коммунальных служб обеспечили подвоз питьевой и технической воды.

"Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 11 генераторов ГСЧС", - подчеркнули в пресс-службе ГСЧС.

В настоящее время функционируют один пункт жизнеобеспечения (семь палаток ГСЧС и одна - от благотворительной организации), три стационарных пункта обогрева, горячее питание обеспечивают три полевые кухни. Температура воздуха в городе - 10 градусов мороза. Всего в пункты обогрева обратилось более 4500 человек.

Из города эвакуировано 149 человек, из них 77 - дети.

"Организована работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обеспечено взаимодействие служб. Организована круглосуточная работа "горячей линии" по номеру 101, также определены контактные телефоны Штаба", - сообщили спасатели.

Ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированный обстрел Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле этого населенного пункта отбили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов боевиков нарушено тепло - и энергоснабжения города, приостановил работу коксохимический завод. В ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение, утром началась эвакуация. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".