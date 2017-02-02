Журналист Сергей Лойко назвал вызов в СК России частью политически мотивированной кампании

02.02.2017, 14:08

Журналист Сергей Лойко назвал вызов в Следственный комитет по делу о пропаганде украинской организации "Правый сектор" частью политически мотивированной кампании.

Он рассказал, что повестка, полученная им по электронной почте, пришла спустя несколько дней после того, как писатель Захар Прилепин и журналист Антон Красовский выступили с критикой его книги "Аэропорт" о войне на востоке Украины. После этого, по словам Лойко, в комментариях к этим записям неизвестные стали размещать телефон журналиста, его адрес и данные об имуществе.

Сергей Лойко уведомил следствие, что не может в ближайшее время явиться лично для дачи показаний, так как находится за границей, однако готов ответить на вопросы по почте. Следователь ответила, что подготовит вопросы, но подчеркнула необходимость личного присутствия журналиста.

Накануне стало известно, что Сергея Лойко и Александра Васюковича вызвали в следственное управление Москвы из-за выставки "Прямой взгляд" о войне на территории Украины. В повестке говорится, что депутат по фамилии Захаров нашел в представленных на ней работах этих журналистов признаки пропаганды "Правого сектора".

В конце сентября выставку "Прямой взгляд" в Сахаровском центре пыталась сорвать группа людей, назвавшихся "ополченцами Донбасса". Среди них был и депутат Захаров. Об этом сообщает "Радио Свобода".