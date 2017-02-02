Эксперты DiXi Group назвали топ-5 "черных ящиков" украинской энергетики

02.02.2017, 16:02

Топ-5 "черных ящиков" украинской энергетики - поставка угля из отдельных районов Луганской и Донецкой области, импорт нефтепродуктов и деятельность государственных нефтегазовых компаний. Это также деятельность облгазов, которые остаются монопольными поставщиками и операторами, и теплокоммунэнерго, где нет полного учёта и исчерпывающей информации о том, как происходят начисления платёжек. Об этом заявили эксперты аналитического центра DiXi Group во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

"Всего мы определили более десятка сфер, где либо мы знаем, что существует какая-то манипуляция и нет точных данных, либо информация неполная или закрыта", - отметил Роман Ницович. Проблемные сферы определили на основе анализа публично доступной информации, частоты упоминаний о проблеме в СМИ и данных от экспертов и журналистов.

Что касается угля, по данным правительства, Украина получает из временно оккупированных территорий около 9 миллионов тонн в год. "Многочисленные расследования медиа показывают, что этот ресурс пересекает линию разграничения не совсем прозрачно. Часто этот ресурс попадает с оккупированных территорий через территорию государства-агрессора, - отметил Роман Ницович. - Мы хотели бы иметь больше информации судить о том, как баланс угля формируется, как он будет выглядеть в будущем и какие шаги осуществляются в этом направлении".

По импорту топлива есть сомнения, насколько прозрачно происходит растаможка. Среди газовых компаний больше всего вопросов к деятельности "Укрнафты" и выплаты ею налоговой задолженности. "Информация об этой налоговой задолженности неизвестна. Последняя цифра, которую озвучивали СМИ летом прошлого года - более 15 миллиардов", - напомнил Роман Ницович.

Прояснить ситуацию в этих сферах возможно путём повышения прозрачности энергетической отрасли. Прозрачность позволит увидеть, где именно неэффективно или незаконно тратятся средства и ресурсы, что является первым шагом к качественным решениям. "Мы стремимся достичь этого путём конструктивного сотрудничества и развития инициатив по обнародованию данных и через поддержку целевых журналистских расследований", - отметил Роман Ницович. "Для этого недостаточно усилий кого-то одного - должны быть объединены усилия общественности, журналистов, правительства, всех заинтересованных сторон", - отметила Елена Павленко, президент аналитического центра DiXi Group. Среди положительных примеров такого сотрудничества - отчеты UAEITI.

Эксперты разрабатывают "карту энергетического сектора" Антон Антоненко, вице-президент DiXi Group, рассказал, что в рамках проекта "Прозрачная энергетика" создадут интерактивную карту энергетического сектора. Над ней работают эксперты, общественные деятели и журналисты. "Карта будет показывать ключевые точки, которые проходит ресурс, и связи. Мы также планируем "слои данных", которые будут подтягиваться с открытых данных. Это непосредственный инструмент для того, чтобы понять, как это происходит в цифрах, проанализировать, какова динамика и тренды", - рассказал он. Карта заработает через несколько месяцев.



Роман Ницович отметил также, что на следующей неделе объявят второй конкурс журналистских расследований. Подробную информацию обнародуют на сайте DiXi Group и "Украинская энергетика".

Вторая инициатива в рамках проекта - открытие данных Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. "Мы договорились с министерством, что до марта будет раскрыто около 50 типов различных данных. Это больше, чем сейчас ", - отметила Елена Павленко. "Мы обращаемся ко всем с предложением пользоваться этими данными, анализировать их, делать собственные выводы и распространять, потому что они именно для того и публикуются, чтобы общественность интересовалась ситуацией", - призвала она.

Алексей Гладков, начальник управления информационно-аналитического обеспечения Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, сообщил, что Минэнерго хочет создать отдельную платформу для публикации открытых данных тех отраслей, деятельность которых они координируют. "На Data.gov.ua мы будем размещать то, что должны, и отдельно создадим свой ресурс… Мы сейчас готовимся к тому, в каком виде должен быть этот ресурс и анализируем аналогичные ресурсы других стран, - рассказал он. - Министерство заинтересовано максимально быстро реализовать этот проект, чтобы донести до общественности необходимые данные и показать, что мы открыты".

Елена Павленко отметила, что следующим шагом должна быть реформа смежных секторов - для того, чтобы "если инвестор или любой гражданин столкнётся с проблемой, у него было достаточно инструментов для того, чтобы быстро и качественно решить её". Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

