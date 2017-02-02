2500 жителей Авдеевки получили гуманитарную помощь

02.02.2017, 16:04

Уже 2500 человек получили помощь на стадионе Химик. Там развернули 7 палаток Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и один Каритас-Украина. Раздают горячую пищу, лекарства, одеяла, бутилированную воду, можно подзарядить телефоны. Об этом во время телефонного включения в Украинском кризисном медиа-центре сообщила Ирина Перкова, координатор Кризисного медиа-центру.Мариуполь.

"Военные развернули полевые кухни, готовят каши, раздают рыбу. Вчера готовили из своих военных запасов, сегодня уже приехали благотворители. Раздают продуктовые и гигиенические наборы, по одному на семью", - рассказала она.

В городе все еще нет центрального электроснабжения, газ есть почти везде, водоснабжение есть по несколько часов в день. Больше всего повреждены окна. Также нужны лекарства, в частности, успокаивающие препараты. У людей участились сердечно-сосудистые болезни, из-за холода начинают болеть простудой.

На сегодня эвакуировали 149 человек, которые хотели уехать. Сегодня также будут автобусы для тех, кто захочет покинуть город. "Паники в городе нет. Конечно, все нервные, однако ссор нет, дети играют в снежки, жители держат боевой дух", - рассказала Ирина Перкова. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

