В Верховной Раде зафиксировали увеличение количества посетителей во время личных приемов граждан

03.02.2017, 10:05

Как сообщают в Отделе обращений граждан парламентского Аппарата, в течение пятой сессии Верховной Рады (сентябрь 2016 года - январь 2017 года) приемную посетили более 600 посетителей, что почти на 100 больше, чем за период работы четвертой сессии (февраль - июль 2016 года).

Во время приемов получено 656 обращений.

Посетители подняли 710 вопросов, среди которых преобладают проблемы соблюдения законности и охраны правопорядка (226). Второе место по количеству занимают вопросы социальной защиты (102).

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.