Президент испанской Примеры прокомментировал ситуацию вокруг украинского футболиста Зозули

03.02.2017, 10:10

Президент испанской Примеры (высшая лига чемпионата Испании по футболу, аналог УПЛ) Хавьер Тебас дал свой комментарий ситуации, которая произошла с украинским нападающим Романом Зозулей.

"У нас был разговор с "Бетисом" и "Райо Вальекано" и утром в пятницу я встречаюсь с самим футболистом, - говорит Тебас. - Если в ходе этой встречи я выясню, что "Райо" незаконно обратился с Зозулей, то наша позиция будет четкой: мы будем открывать уголовное дело. Мы не можем допустить, чтобы футболистов ограничивали в их правах. Если мы выясним, что Зозуля был вынужден покинуть "Райо Вальекано", то мы без колебаний подадим в суд. У нас существует свобода, поэтому нельзя оскорблять идеи ни одного человека. Нам нужно проявить терпение и соблюдать закон, нравится нам это или нет."

В ночь на 1 февраля Зозуля перешел из "Бетиса" в аренду в другой испанский клуб "Райо Вальекано". Однако, фанаты "Райо", отличающиеся своими леворадикальными взглядами, назвали украинца нацистом и потребовали от руководства клуба немедленно вернуть игрока в "Бетис". Об этом сообщает УНИАН.