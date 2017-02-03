03.02.2017, 10:12

Национальный конкурс "Благотворительная Украина" в десятый раз назовет Ангелов добра. Конкурс начал свою историю в 2007 году. "Мы искренне убеждены, что интерес к конкурсу будет неизменный. Ежегодно количество заявок увеличивается - в прошлом году их было более 700", - отметил во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре Александр Максимчук, президент Ассоциации благотворителей Украины, председатель организационного комитета конкурса.

Вообще есть 22 номинации: 15 из них - коллективные, 3 - индивидуальные и 4 - специальные. Заявки на участие в конкурсе этого года принимают до 19 февраля. Победители удостоятся титула "Ангел добра". Церемонию награждения планируется провести на берегу в Киеве. "Мы имеем номинации, которые отмечают волонтерские инициативы - индивидуальные и коллективные", - рассказал Александр Максимчук. Среди специальных - номинация "народный благодетель", когда и номинация, и оценки делегируется гражданам Украины. Александр Максимчук отметил, что несколько лет назад ввели проведение конкурса в регионах. В этом году - это Хмельницкая, Одесская, Житомирская, Киевская, Львовская и Винницкая области.

"Сейчас, когда стране так тяжело, она бы не справилась без волонтеров, помощников. Такие люди достойны того, чтобы о них узнали и знали в лицо", - отметила певица, журналист, волонтер, общественный деятель, председатель Наблюдательного совета конкурса Анжелика Рудницкая. "Война привнесла свои коррективы и свое понимание общих действий и возможностей. О них надо рассказывать", - добавила Лариса Мудрак, вице-президент Ассоциации благотворителей Украины, журналист, медиа-эксперт, волонтер, глава медиа-совета конкурса.

Журналисты-личности формируют видение общества, и их работа является очень важной составляющей успеха страны. "Я считаю, что традиции, заложенные в конкурс, дают те зерна, за которые мы такие долгие-долгие годы боремся и хотим видеть ту другую страну", - добавила Мудрак.

"Мы организовали Деловой совет, то есть наших агентов в бизнес-среде, которые распространяют информацию о конкурсе - его основы, принципы оценивания для того, чтобы бизнес более активно включался как в процесс благотворительности, так и, в том числе, когда за сделанное говорят "спасибо", - рассказал о новом органе конкурса Владимир Демчак, президент "Украинской торгово-промышленной конфедерации", председатель Делового совета конкурса.

Каждый конкурсант ожидает справедливое решение конкурсной комиссии: более 40 экспертов работают над оценкой заявок. "Требование к конкурсантам такое, чтобы каждая организация подавала заявку именно в одной номинации", - отметила президент Благотворительного фонда "Приятели детей", председатель Национального экспертного совета конкурса Марина Крыса. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.