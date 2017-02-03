03.02.2017, 14:02

2 февраля в рамках рабочей поездки во Львовскую область вице-премьер-министр Владимир Кистион посетил Львовский полигон твердых бытовых отходов возле с. Грибовичи. Для решения проблем, которые возникли на полигоне, было проведено рабочее совещание. В нем приняли участие председатель Львовской областной администрации Олег Синютка, Львовский городской голова Андрей Садовый, представители местных властей, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, местных общин.

По результатам совещания был определен ориентировочный начальный план для решения неотложных вопросов Грибовичского полигона.

"На прошлой неделе Львовщину с рабочим визитом посетил премьер-министр Владимир Гройсман. Выполняя его поручение, я сегодня побывал на самом полигоне, ознакомился с фактическим состоянием дел, а также провел совещание для определения первоочередных действий, необходимых для решения проблемы", - заявил Владимир Кистион.

В частности, по его словам, были определены три шага, которыми необходимо заняться в первую очередь.

"Необходимо решить вопрос работы с фильтратом, усиления дамбы, ограждающей фильтрат, а также вопрос технического решения укрепления склона, который обвалился в связи с событиями, которые происходили ранее", - отметил Владимир Кистион.

Он также отметил, что для решения проблемы фильтрата должна быть возобновлена работа станции.

"В рамках работы с фильтратом для возобновления работы станции, которая обустроена на данном объекте, необходима неделя-полторы, и Львовский городской совет обеспечит ее работу", - сказал вице-премьер-министр.

По его словам, в ближайшее время должна быть разработана проектная документация для усиления дамбы.

Вице-премьер-министр отметил, что решение проблемы полигона - это задача городской власти, однако Правительство готово оказать посильную помощь.

"Это полномочия и задачи львовских городских властей, но правительство и областная государственная администрация готовы помогать", - отметил Владимир Кистион и призвал всех к взаимопониманию и взаимной ответственности.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.