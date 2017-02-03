В Авдеевку уже доставили гуманитарную помощь

03.02.2017, 14:09

При координации и поддержке Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ) международные гуманитарные организации уже доставили в г. Авдеевку гуманитарную помощь.

В святи с обращением МТОТ в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Авдеевку доставлены 4 генератора энергообеспечения мощностью 200 кВт, два из которых установлены на насосной станции и в городской больнице, и 10 генераторов мощностью 110 кВт.

Также в г. Авдеевку доставлены продуктовые наборы:

- более 10 тонн продуктов питания и продуктовые наборы на 5 тыс. лиц (из расчета один пакет на два человека) поступили от фонда CARITAS Ukraine;

- доставлены 1280 продуктовых наборов и на дополнительной загрузке со склада в г. Днепре находится 2550 наборов от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ADRA Ukraine.

При помощи ADRA Ukraine достигнута договоренность в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) относительно поставки 7160 продуктовых наборов (сухие пайки) со склада в г. Днепре (около 95 тонн).

Сейчас решаются проблемы с доставкой для населения чистой питьевой воды.

По информации Авдеевской военно-гражданской администрации, запасы питьевой воды на три дня составляют 40 тонн.

Из г. Мариуполя в г. Авдеевку дополнительно доставлено 5 тонн питьевой воды организацией ADRA Ukraine. До 7 февраля есть возможность предоставить емкости для воды на 1000 литров. Кроме того, Международный Комитет Красного Креста в Украине (МККК) готов обеспечить дополнительно 40 емкостей на 100 литров питьевой воды и 100 емкостей на 10 литров.

Проблем с обеспечением лекарствами и другими медикаментами нет.

Работают 11 пунктов обогрева и 7 палаток обогрева, обустроенных ГСЧС. При содействии благотворительного фонда CARITAS Ukraine 1 палатка с обогревом установлена дополнительно.

В свою очередь организация ADRA Ukraine обеспечила 130 наборами теплых вещей "Теплая коробка", которая рассчитана на три человека, и готова обеспечить 400 листов безазбестного шифера.

Грузовики Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) доставили в Авдеевку строительные материалы для накрытия окон и крыш, а также предметы первой необходимости. Для обеспечения возможных потребностей Агентство передало комплекты постельного белья, одеяла, полотенца и зимнюю одежду для 500 человек.

Также от общественной организации "Подснежники" из г. Днепра отправлен грузовой автомобиль с теплыми одеялами и одеждой.

Инф. Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

