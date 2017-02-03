Гройсман провел заседание государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций относительно ситуации в Авдеевке

03.02.2017, 16:08

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ГСЧС провел заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации в г. Авдеевка.

"Сейчас самый главный фокус - это люди преклонного возраста, дети - те, кто нуждается в нашей опеке. Просил бы, чтобы постоянно в вашем фокусе оставалось, какая необходима поддержка людям и что касается питания, и в домах: где необходима помощь, где застеклить. И необходимо это делать быстро. Все необходимые материалы мы готовы поставлять по первому же вашему запросу", - подчеркнул премьер-министр.

В заседании также приняли участие вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, представители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, председатели региональных штабов по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Во время совещания было обсуждено реальное положение дел в Авдеевке.

"Хотел бы, чтобы после нашего визита, который состоялся несколько дней назад, мы подвели итоги, что удалось сделать, чтобы восстановить энергоснабжение, какова ситуация с тепло-, водоснабжением. Меня интересует сегодня реальное положение дел в городе. Я бы хотел услышать, чем Киев может сегодня помочь", - подчеркнул глава правительства.

В ГСЧС сообщили, что согласно поручению премьер-министра во время его визита в Авдеевку группа мониторинга обнаружила около 2 тыс. социально незащищенных лиц, из них около 1500 инвалидов, более 200 человек пожилого возраста и 120 многодетных семей.

Владимир Гройсман поручил обеспечить потребности этих 2 тыс. людей, в частности в продуктах питания, из-за их неспособности самостоятельно посетить развернутый в городе лагерь.

Также во исполнение поручения главы правительства в Авдеевке была возобновлена работа школы N7. Сегодня также начала работу школа N1.

В этом контексте премьер-министр призвал продлить работу этих двух опорных школ, для того чтобы обеспечить в них пребывание детей во время светового дня на занятиях.

Владимир Гройсман отметил, что жителям Авдеевки - от детей до лиц преклонного возраста, сегодня чрезвычайно сложно.

Премьер-министр поблагодарил всех, кто откликнулся и оказал помощь Авдеевке.

"Благодарен всем украинцам за доброе сердце. Все регионы Украины, волонтерское движение объединены вокруг вызовов, и все стремятся помочь людям разными средствами: начиная от продуктов питания, заканчивая строительными материалами", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что украинские воины "мужественно защищают нашу родную землю".

Глава правительства поблагодарил военных, спасателей, представителей Национальной гвардии Украины и Национальной полиции, коммунальщиков, педагогов, врачей.

"Уровень взаимодействия на месте является очень высоким - Нацполиция, военные, ГСЧС, местные власти, коммунальщики - все очень объединены и сплочены. Нет своих проблем и чужих. Все воспринимают проблемы как свои и очень качественно их решают в такое непростое время", - отметил Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.