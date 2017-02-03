Умер мэр Луцка Николай Романюк

03.02.2017, 16:57

В Луцке на 59 году жизни скончался мэр города Николай Романюк. Сообщается, что сердце городского головы прекратило биться сегодня, 3 февраля, в отделении реанимации.

1 февраля состояние здоровья Николая Романюка ухудшилось, и его забрала скорая. Позже городской голова впал в кому.

Он находился в реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы. Родные и близкие Николая Романюка не комментировали ситуацию.

В городском совете сообщили, что мэр с 30 января официально находился в отпуске. Об этом сообщает УНИАН.