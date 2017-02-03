Порошенко: Полная ответственность за обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей Авдеевки лежит на России

03.02.2017, 17:03

Президент Петр Порошенко в режиме видеоконференции обсудил с председателем Донецкой областной государственной администрации Павлом Жебривским текущую ситуацию в Авдеевке и отдал необходимые поручения для жизнеобеспечения города и восстановления постоянного электроснабжения.

"Можно только представить, как жили в эти дни жители Авдеевки без света, с ограниченным снабжением тепла, ограниченным снабжением воды, потому что российская сторона пыталась превратить их жизнь в ад. И только четко скоординированные действия мои, украинского правительства, служб, славных украинских военных, которые в координации все вместе сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации дестабилизировать ситуацию, как в Авдеевке, так и по всей линии фронта ", - подчеркнул глава государства.



Президент также отметил, что россиянам не удалось представить позицию Украины как стороны, нарушает режим прекращения огня. "Все происходит с точностью до наоборот - наш представитель в Специальном центре координации и контроля, получая соответствующие приказы от министра обороны, по моему поручению, постоянно демонстрировал готовность к прекращению огня. Хотя бы для гуманитарной паузы, для того, чтобы восстановить обеспечение. Подчеркиваю - не только в контролируемой украинскими войсками части Авдеевки, а прекратить тот ужас, который происходит сейчас в Донецке с ограничением поставок света и воды, там тоже наши граждане и мы о них также заботимся", - добавил Президент.



Президент подчеркнул, что за текущее обострение ситуации вокруг Авдеевской промзоны, обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей, ранения журналистов, гибель украинских военных - полная ответственность лежит на России и боевиках, которых она поддерживает.



"Подчеркиваю, что тезис о том, что она не контролирует, абсолютно ошибочной, так как в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, выполняющие приказы Российской Федерации", - сказал глава государства и подчеркнул, что наступление на позиции украинских войск было организовано российскими войсками и боевиками, которые ими контролируются.



"Украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы отразить эти атаки, начатые в конце января. И все время подчеркивает необходимость прекращения огня. Сегодня ночью в Авдеевке из системы залпового огня были обстреляны жилые кварталы и пункт раздачи гуманитарной помощи, погибли мирные жители", - сказал Петр Порошенко.



По словам Президента, пророссийские боевики сознательно не дают работать ремонтным бригадам, которые организовала украинская сторона. В то же время, он отметил работу украинского правительства, в том числе через реализацию позиций штаба во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьер-министром Геннадием Зубко, блестящую работу украинских военных и Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Инф. официального сайта Президента Украины.