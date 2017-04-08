В Польше в результате взрыва обрушился жилой дом: 3 человека погибли, 4 - госпитализированы

08.04.2017, 16:49

В городе Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве произошла трагедия - в 9.00 по местному времени предположительно в результате взрыва газового баллона обрушился жилой дом.

По крайней мере, 3 человека, в том числе двое детей, погибли, еще 4 - госпитализированы. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной противопожарной службы во Вроцлаве Даниель Муха. По его словам, пока рано говорить о возможных причинах завала здания.

"Пока еще слишком рано говорить о причинах трагедии. В настоящий момент мы сосредоточены на том, чтобы определить место нахождение людей и достать их из-под завалов. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Для нас это приоритетная задача", - заявил пресс-секретарь Государственной противопожарной службы во Вроцлаве.

Даниель Муха сообщил, что во время завала в доме находились по крайней мере 15 человек. В настоящий момент эта цифра уточняется. На месте работают пожарные бригады, 2 поисково-спасательных группы и 5 вертолетов неотложной медицинской помощи. Об этом сообщает "Радио Польша".