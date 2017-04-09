Железнодорожники выясняют причину схода вагонов в Волновахе

09.04.2017, 14:15

Три грузовых вагона со шротом сошли с рельсов в Волновахе (Донецкая область). Об этом говорится в сообщении ПАО "Укрзализныця".

"Железнодорожники выясняют причину схода 3 грузовых вагонов на станции "Волноваха", - сказано в сообщении.

Отмечается, что комиссия регионального филиала "Донецкая железная дорога" расследует инцидент по схождению 3 грузовых вагонов со шротом на соединительном пути станции "Волноваха".

Происшествие случилось в 8 апреля в 11:50.

Поезд двигался с небольшой скоростью - 16 км/час. При этом, согласно сообщению, движение пассажирских поездов между станциями "Волноваха - Мариуполь" не прекращалось, его начали осуществлять по парному пути. Об этом сообщают "Українські Новини".