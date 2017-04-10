На прошлой неделе подразделения ГСЧСС Украины ликвидировали 2853 пожара

10.04.2017, 13:50

В течение прошедшей недели (с 03.04 по 09.04) подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли выезды для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий.

С начала недели зарегистрировано 3367 чрезвычайных события, на которые обеспечены реагирования подразделений ГСЧСС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 34 человека.

Ликвидировано 2853 пожаров, спасено на пожарах 29 человек и не допущено уничтожение огнем 642 зданий и 51 единиц техники. На пожарах погибло 30 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 145 тыс. гривен.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 395 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1693 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибло 8 человек.

Инф. пресс-службы ГСЧС Украины.