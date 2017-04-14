В Британии назвали самые дешевые и дорогие европейские курорты

14.04.2017, 16:13

Болгарский курорт "Слынчев бряг" назван самым доступным европейским курортом по итогам исследования, проведенного британской почтовой службой. Всего в составленном рейтинге фигурируют 19 европейских курортов, самым дорогим местом отдыха назван остров Ибица.

Исследование основывалось на цене туристических товаров и услуг - от среднего чека в ресторане за завтрак обед и ужин до стоимости крема для защиты от загара.

На болгарском курорте цена этой корзины составила 37 фунтов, в то время как на Ибице туристу приходится платить за самое нужное по 131 фунту каждый день.

Самые доступные курорты: Слынчев бряг, Болгария; Альгарве, Португалия; Коста-дель-Соль, Испания; Мармарис, Турция; Пафос, Кипр.

Самые дорогие курорты: Ибица, Балеарские острова; Моррентино, юг Италии; Ницца, юг Франции; Задар, Хорватия; Лиссабонское побережье, Португалия.

За последние годы цены на курортах в Болгарии, Турции и Кипре упали для британцев из-за ослабления валют этих стран к фунту, отмечают эксперты. В других странах, где в ходу евро, местная валюта наоборот укрепилась к фунту на фоне новостей о выходе Британии из ЕС. Об этом сообщает ВВС.