Египет перейдет на электронные визы для туристов

27.04.2017, 10:05

С первого июня власти Египта введут электронные визы для туристов. Об этом заявил Министр туризма Египта Яхья Рашид, передает Egypt Independent.

Новая система позволит подать заявление на визу, оплатить и получить ее в любой точке мира.

Подчеркивается, что электронные визы также позволят снизить нагрузку на силы безопасности страны.

В этом году Египет ожидает от 8 до 10 млн туристов. Власти Египта решили оставить стоимость одноразовой въездной визы в страну на уровне $25. Об этом сообщают "ICTV Факты".