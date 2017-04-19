В Харьковской области произошло ДТП с большим количеством жертв

19.04.2017, 17:00

В Харьковской области в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли четверо человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс- служба областной полиции.

Отмечается, что жертвами аварии стали четверо пассажиров микроавтобуса - 2 женщины и 2 мужчин, еще двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Информация о ДТП на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, вблизи села Анновка Коломакского района, поступила в дежурную часть Коломакского отделения полиции утром, в 08:45.

Полиция установила, что 44-летний водитель микроавтобуса Mercedes с 13 пассажирами, двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком МАN под управлением 36-летнего харьковчанина.

Устанавливаются личности погибших и пострадавших в ДТП, а также другие обстоятельства.

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.