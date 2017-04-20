Кораблекрушение в Керченском проливе

20.04.2017, 13:03

Поисково-спасательная операция, развернутая в Керченском проливе после крушения судна "Герои Арсенала", позволила найти одного члена экипажа.

Пострадавший доставлен в больницу. Также в ходе поисковых работ были обнаружены тела трех погибших моряков. Об этом сообщили в МЧС Краснодарского края России. Информация о гражданстве погибших не поступала.

В "Росморречфлоте" сообщили, что борту потерпевшего крушение судна находилось 12 человек, среди них девять украинцев, двое россиян и один гражданин Грузии. Трех членов экипажа удалось спасти.

К месту крушения было направлено специализированное спасательное судно "Спасатель Демидов" и два самолета, сообщили в МЧС РФ. Признаков разлива нефтепродуктов обнаружено не было.

Сухогруз пропал с радаров рано утром в среду в районе керченской переправы в Крыму, когда там наблюдается шторм в 3,5 балла. Перед этим судно подало сигнал SOS.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что кораблекрушение произошло примерно в 15 милях от населенного пункта Тамань.

Судно ходило под флагом Панамы, а портом приписки имело украинский Херсон. По предварительным данным, сухогруз следовал из Азова в Турцию с грузом зерна. Об этом сообщает BBC Украинская служба.