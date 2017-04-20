Сход оползня на город Манисалес: десятки погибших и раненых

20.04.2017, 13:49

По меньшей мере 14 человек погибли, более 20 получили ранения в результате схода оползня в колумбийском городе Манисалесе, расположенном в горном районе к западу от столицы Боготы.

Поисково-спасательные работы продолжаются, и число жертв еще может возрасти:

Потоки камней и грязи сошли рано утром в среду с верхней точки одного из холмов и смели на своем пути десятки жилых домов и других строений. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, вылетевший в Манисалес, чтобы на месте руководить спасательной операцией и оказанием помощи пострадавшим, сначала сделал вынужденнную посадку в Медельине из-за нелетной погоды.

"Аэропорты Манисалеса и Перейры пока закрыты. Но как только они откроются - мы поддержим Манисалес, оказавшийся в беде", - сказал колумбийский президент.

Причиной схода оползня стали сильные дожди: за последние сутки в районе Манисалеса выпала месячная норма осадков.

Проливные дожди не прекращаются в разных регионах Колумбии уже около месяца. В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов реки вызвали наводнения и сход селевого потока на юго-западный город Мокоа. Погибли 320 человек. Об этом сообщает EuroNews.