В Луганской области СБУ задержала на взятке следователя полиции

28.04.2017, 16:53

Служба безопасности совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции задержала на взятке старшего следователя одного из городских отделов Нацполиции в Луганской области.

"35-летний майор полиции требовал от местного жителя $2000, угрожая привлечением к уголовной ответственности за наркопреступления. Оперативники спецслужбы задержали взяточника во время получения части неправомерного вознаграждения в сумме $500", - говорится в сообщении.

По факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

25 апреля 2017 года в Луганской области был задержан заместитель командира роты на взятке почти 50 тыс грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.