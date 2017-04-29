СБУ разоблачила антиукраинских интернет-агитаторов

29.04.2017, 12:32

Сотрудники управлений СБУ во Львовской и Ровенской областях во время совместной операции разоблачили двух пророссийских интернет-агитаторов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает телеканал "112 Украина".

"Правоохранители установили, что двое злоумышленников, по указанию кураторов из РФ, администрировали и наполняли фейковые антиукраинские страницы "Антимайдан Львов", "Львовская народная республика" и "Луганская народная республика" в российских соцсетях. Они размещали в интернете материалы, которые дискредитируют украинскую державу и армию, пропагандировали навязанные России идеи федерализации Украины", - сообщили в пресс-службе.

Во время обысков по местам проживания злоумышленников во Львовской и Ровенской областях оперативники спецслужбы обнаружили компьютерную технику с доказательствами получения агитаторами указаний из РФ и размещения в интернете антиукраинских материалов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Об этом сообщает Сегодня.ua.