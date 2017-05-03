В Украине открыли в одном из торговых центров в Одессе первый биткоин-банкомат

03.05.2017, 16:02

Первый в городе и стране терминал для покупки и продажи биткоина открыли в одном из торговых центров в Одессе. Об этом сообщает Сryptocurrency.tech.

Терминал поддерживает операции в обоих направлениях: биткоины можно купить за гривны, а также можно продать биткоины и получить гривны на руки.

Аппарат принимает купюры номиналом 100, 200, 500 гривен. Выдача происходит на суммы кратные 500 гривнам.

В феврале количество биткоин-банкоматов в мире по данным сервиса CoinATMRadar превысило 1000. На сегодняшний день число терминалов, отмеченных на этом ресурсе, достигло уже 1153. Украина ранее в этом списке отсутствовала. Об этом сообщает Корреспондент.net.