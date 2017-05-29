НБУ упростит инвестирование физических лиц за рубеж

29.05.2017, 16:00

В Национальном банке Украины корреспонденту LIGA.net рассказали, какие валютные ограничения регулятор планирует отменить в ближайшее время.

"Среди анонсированных шагов в плоскости либерализации валютного регулирования, регулятор планирует в ближайшее время: предоставить клиентам банка возможность покупать валюту на межбанковском рынке независимо от остатков валюты, которые у них на банковских счетах; ввести для операций физических лиц по инвестированию или перечисления на счет за рубежом в пределах установленных объемов (сейчас обсуждается лимит в €50 тыс. на одного человека в год) упрощенную процедуру автоматического лицензирования, использовать IT-решения и позволит получать лицензию одновременно с проведением платежа.

Кроме того, НБУ вместе с европейскими экспертами завершает разработку проекта закона "О валюте" - единственного рамочного закона, который будет определять основные принципы валютного регулирования в Украине.

Ожидается, что первый проект закона будет представлен в течение II квартала.

На прошлой неделе Нацбанк ослабил валютные ограничения для юридических лиц. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.