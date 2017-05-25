Нацбанк пока не получил конфискованные "средства Януковича"

25.05.2017, 15:38

Национальный банк Украины пока не получил конфискованные средства экс- президента Виктора Януковича и его окружения, но ожидает их получения в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"На сегодня мы еще не получили так называемые средства Януковича. Они сегодня находятся на счете Госказначейства в "Ощадбанке". Мы ожидаем получения этих денег в ближайшее время", - сказал Чурий.

По его словам, этим вопросом сейчас занимаются Министерство финансов и Госказначейство.

"Но мы считаем, что эти средства безусловно должны поступить на счета казначейства Национального банка и быть зачислены в международные резервы", - добавил Чурий.

28 апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Впоследствии, 3 мая, пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила, что конфискованные средства в размере 1,1 миллиарда долларов зачислены на счета Государственной казначейской службы.

Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 миллиарда долларов в июне 2014 года. Об этом сообщает УНИАН.