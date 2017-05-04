Крупнейшим акционером Deutsche Bank стал китайский HNA Group

04.05.2017, 10:52

Китайский многопрофильный конгломерат HNA Group увеличил долю участия в Deutsche Bank до 9,92%, став таким образом крупнейшим акционером немецкого финансового института.

По размеру доли HNA обогнал королевскую семью Катара и американскую управляющую компанию BlackRock, сообщила 3 мая газета Handelsblatt со ссылкой на данные раскрытия.

Впервые HNA Group приобрела 3,04% акций Deutsche Bank в феврале текущего года. Еще тогда конгломерат заявлял о намерении постепенно наращивать свою долю и уже в марте увеличил ее до 4,76%.

Покупка состоялась через австрийскую управляющую компанию C-Quadrat. Китайская компания при этом утверждает, что доля участия в Deutsche Bank не будет превышать 10%. На закрытии торгов 2 мая пакет акций Deutsche Bank, принадлежащий HNA (204,7 млн. акций), стоил около 3,4 млрд. евро.

Фирмы, входящие в HNA, заняты в основном в сфере воздушного транспорта, недвижимости, финансовых услуг, туризма и морских перевозок. Осенью прошлого года группа приобрела 25% гостиничной сети Hilton. Об этом сообщает Deutsche Welle.