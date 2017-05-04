04.05.2017, 13:03

2 апреля Совет Всемирного банка одобрил решение предоставить "Укрэксимбанку" кредит на сумму $150 млн. в рамках Проекта доступа к долгосрочному финансированию.

Целью Проекта доступа к долгосрочному финансированию является улучшение доступа украинских экспортно-ориентированных малых и средних предприятий к дефицитному на рынку долгосрочному ресурсу для финансирования инвестиций и оборотного капитала. Проект соответствует Стратегии партнерства Всемирного банка с Украиной на период 2012-2017 годов. Проект поддерживает направление "Расширение доступа к средне - и долгосрочному финансированию экспорта". Кредит от Всемирного банка будет предоставлен "Укрэксимбанку". Далее "Укрэксимбанк" выдаст кредиты другим украинским банкам, а те, в свою очередь, профинансируют украинские малые и средние предприятия, которые примут участие в проекте.

Доступ украинских малых и средних предприятий к долгосрочному финансированию даст им возможность полностью раскрыть бизнес-потенциал. А это, в свою очередь, даст толчок для роста украинского экспорта и роста экономики.

Инф. Министерства финансов Украины.