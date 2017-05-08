Остров "без женщин" в Японии может войти в список заповедных исторических объектов ЮНЕСКО

08.05.2017, 12:04

Японский остров, который запрещено посещать женщинам, рекомендован для включения в список заповедных исторических объектов ЮНЕСКО.

Рекомендация о предоставлении острову статуса объекта программы Всемирного наследия принята консультационным комитетом ЮНЕСКО, а окончательное решение об этом будет принято в июле в Париже.

На острове располагается храм, посвященный богине моря. Остров Окиносима был местом, где совершались ритуалы во имя спасения терпящих бедствие моряков. В период с V по IX век на остров приплывали торговцы из Кореи и Китая.

Остров Окиносима на юго-западе Японии считается настолько священным у синтоистов, что только мужчинам разрешается его посещать. Но и им запрещается что-либо вывозить с острова.

Религиозные запреты сохраняют свою силу на острове до сих пор. Прибывающие на остров мужчины обязаны раздеваться догола и проходить обряд очищения, а потом никогда не рассказывать о своем пребывании на острове. Об этом сообщает ВВС.