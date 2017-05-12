Bentley для веганов: салоны с отделкой из искусственной кожи на основе грибов и медуз

12.05.2017, 12:27

Автомобильная компания Bentley начинает разрабатывать для отделки салонов своих автомобилей искусственную кожу, созданную на основе протеина, грибов и медуз.

Это решение принято, чтобы угодить запросам покупателей-веганов, сообщает Auto Express со ссылкой на директора по дизайну Bentley Штефана Зилаффа.

"Вы не сможете продать Bentley, на отделку которого уходит до 20 шкур животных, клиенту-вегану. Мы разговаривали с такими потребителями в Калифорнии и услышали, чего бы они хотели от наших автомобилей", - рассказал Зилафф.

"Вскоре мы представим Bentley с отделкой для веганов. Сенсация в мире роскоши - кожа на основе протеинов, кожи из грибов и выжимки из медуз", - уточнил менеджер компании.

Зилафф также рассказал, что в компании изучают технологии электрокаров и, возможно, возьмут их на вооружение.

Ранее кроссовер Model X для веганов, в котором материалы отделки салона полностью сделаны из синтетических, а не из материалов животного происхождения, уже подготовила калифорнийская компания Tesla. Об этом сообщает ВВС.