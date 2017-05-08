Курс евро резко вырос после победы Макрона

08.05.2017, 12:08

Курс евро резко вырос и достиг максимальной за последние семь месяцев отметки после победы центриста Эммануэля Макрона на выборах президента Франции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Макрон - глобалист, его избрание сняло риск выхода Франции из еврозоны и Евросоюза. Ряд экспертов опасались, что победа на выборах националистки Марин Ле Пен могла обернуться для Европы новым финансовым кризисом. Политическая неопределенность сдерживала бизнес и ограничивала инвестиции.

На протяжении всей предвыборной кампании Макрон отстаивал "европейскую идею" и политику Евросоюза. Он выступает за свободную торговлю и открытые границы. Франция - вторая крупнейшая экономика еврозоны. Резкие изменения в экономической политике Парижа могут повлиять на рынки всей Европы.

По официальным данным, Макрон набрал более 66% голосов. Он стал самым молодым президентом в истории Франции. Выступая 7 мая перед сторонниками, Макрон пообещал бороться с неравенством и дискриминацией и объединить французскую нацию. Об этом сообщает "Радио Свобода".